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الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 51 مشروعاً بمركز مطوبس بكفر الشيخ ضمن "حياة كريمة".. صور

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، ومن خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، انتهى من تنفيذ 51 مشروعاً بمركز (مطوبس)، بمحافظة كفر الشيخ، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، ويضم المركز، 5 وحدات محلية بها 18 قرية.

وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة تتولى من خلال الجهاز المركزى للتعمير، تنفيذ المشروعات المستهدفة بـ25 مركزاً فى 10 محافظات، وتضم أكثر من 740 قرية وتوابعها، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وتشمل المشروعات، إنشاء مجمعات خدمات المواطنين، ومجمعات خدمات زراعية، وإنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، والكبارى على المجارى المائية، والمنشآت الصحية، ونقاط الإسعاف، ومنشآت خدمات التضامن الاجتماعى، ومشروعات الكهرباء والإنارة العامة، والطرق، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء عمارات سكن كريم للمواطنين.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تضم المشروعات المخططة والجارى تنفيذها حاليا بمركز مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إنشاء 5 مجمعات خدمية للمواطنين، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتقدم 7 خدمات للمواطنين، وهى (سجل مدنى – شهر عقارى – بريد – مكتب تموين – مكتب تضامن اجتماعى – وحدة محلية – مجلس محلى)، ومركز تكنولوجى، حيث تم تخصيص مساحات مناسبة لكل خدمة، ويتم تقديم الخدمات للجمهور من خلال المركز التكنولوجى، بما يحقق توفير الوقت والمجهود، وتم الانتهاء من تنفيذها.

وأضاف اللواء محمود نصار، تم تنفيذ 5 مجمعات للخدمات الزراعية، وتُنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقى القرى والتوابع، وتضم (وحدة بيطرية - جمعية زراعية - مركز تجميع ألبان - مركز إرشاد) بما يسهم في تنمية هذه القرى، وتم إنشاء 6 مراكز شباب، وتطوير ورفع كفاءة 9 مراكز شباب، وتضم هذه المراكز، ملاعب ومسطحات خضراء، وكافتيريات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى أنشطة رياضية، يشتمل على (حضانة - مكتبة - جيم - صالة ألعاب - صالات أنشطة).

وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أنه جارٍ أيضاً ضمن مشروعات "حياة كريمة" بمركز مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، إنشاء 12 وحدة / مركز صحى، ومستشفى مركزى، طبقاً لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وتم رفع كفاءة خفيف لـ10 وحدات صحية، للارتقاء بالمنظومة الصحية والخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، وتم إنشاء 6 نقاط إسعاف، لتحسين خدمات الإسعاف المقدمة للمواطنين، وتم وجارٍ إنشاء / إحلال وتجديد 12 كوبرى على المجارى المائية، وتطوير/ توسيع 12 كوبرى، بالتنسيق مع المختصين من وزارة الرى بما يحقق تنفيذ الأعمال المطلوبة، وعدم تأثر المجارى المائية بهذه الأعمال، وتحقق الكبارى الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة وبين القرى وبعضها.

وأوضح اللواء محمود نصار، أنه جارٍ إنشاء 18 عمارة سكنية "سكن كريم"، بجانب أعمال تطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة بجميع القرى، لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين فى مجال الكهرباء والإنارة العامة، وإنشاء 3 وحدات اجتماعية، ورفع كفاءة وحدة أخرى، وإنشاء مركزين لتنمية الأسرة، وإنشاء مركز تأهيل ضمن خدمات التضامن الاجتماعى، وتم الانتهاء من رفع كفاءة وحدة اجتماعية، وجار تنفيذ باقى مشروعات التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل القرى، وبين القرى وبعضها لتسهيل حركة المواطنين، وسهولة الوصول للخدمات، والمساهمة في تنمية القرى، ويتم بدء العمل بها بعد الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بهذه الطرق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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