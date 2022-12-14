شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: مجمع بنبان الشمسى الأعلى كفاءة فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تحتل المركز الرابع عالميا من حيث أكبر محطات بالعالم لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بعد اﻻنتهاء من تشغيل محطة بنبان الشمسية بقدرة 2000 ميجا وات بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك بين الدول التى تضم أكبر محطات شمسية حيث تحتل الهند المركز اﻷول ويليها الصين ثم محطة أخرى بالهند.

وأوضح شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مشروع بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يعتبر الأعلى كفاءة بالعالم، ونموذجا يحتذى به في التعاون المثمر بين المستثمرين والدولة، وهو ما جعل هذا المشروع يفوز بجائزة التميز الحكومى، علاوة على أنه أصبح محل أنظار العالم بعد أن أطلق عليه عاصمة العالم للطاقة الشمسية.

وفيما يلى كل المعلومات التى تخص مجمع بنبان للطاقة الشمسية:

1- يضم الموقع 32 محطة شمسية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

2- تبلغ قدرة كل محطة 50 ميجا وات.

3- تم إنشاء محطات المحولات من النوع المعزولة بالغاز gis بالكامل لأول مرة في مصر.

4- يتم توفير الوقود في فترة تشغيل المحطات الشمسية ببنبان.

5- الاستفادة من الطاقة المتجددة النظيفة.

6- يعد رابع أكبر تجمع لمحطات طاقة شمسية بنظام الخلايا الفولطية بدون تخزين على مستوى العالم.

7- تدريب وتشغيل وخلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل أثناء فترة تنفيذ المشروع وبعد التشغيل التجاري لمحطات المستثمرين.

8- حصل على جائزة التميز الحكومي العربية في دورتها الأولى كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية.

9- أطلق على مجمع بنبان الشمسى "عاصمة العالم للطاقة الشمسية".

10- تخطط وزارة الكهرباء حاليا للتوسع في المشروع ليصل إجمالي القدرات المولدة منه إلى 2000 ميجا وات ليصبح أكبر قدرات بالعالم.