شكرا لقرائتكم خبر عن لو مافيش أمر تكليف من شركة التوزيع.. محضر سرقة الكهرباء يصبح "لاغى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر أمر تكليف بمامورية ضبط سارقي التيار الكهربائي سواء من قبل شركات توزيع الكهرباء او من خلال مباحث شرطة الكهرباء أمر ضرورى لضمان صحة محضر سرقة التيار الكهربائي و بدونه يعتبر المحضر لاغى و كأن لم يكن ، وفيما يلي شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائي :

1- أن يكون محضر السرقة بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من شركة توزيع الكهرباء التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً.

2- أن يكون الضبط بحضور الشخص المخالف أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.

3- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.

4- إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.

5- يجب تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت.

6- يجب أن يتضمن التقرير وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة.

7- أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها و إثبات الحالة الظاهریة للعداد .