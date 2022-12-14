شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تخفيضات أسعار تذاكر السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم هيئة السكة الحديد، تخفيضات وامتيازات لعدد كبير من فئات الركاب تبدأ من تخفيض 50% من قيمة التذكرة وحتى 100% من التذكرة، وهو ما نعرضه في النقاط التالية..

1. المحاربين القدماء والمرافق إن وجد 75%

2. سفر طلبة الكليات والمعاهد العسكرية 50%

3. مصابي وأسر شهداء الشرطة 50%

4. ذوى الاحتياجات الخاصة 50%

5. مجموعات الشباب والرياضة 50% من 1 إلى 19 فرد وأكثر من ذلك 66.66 %

6. الهلال الأحمر والصليب الأحمر 50%

7. مصابي وأسر شهداء الثورة 50%

8. مرضي الأورام السرطانية 100%

11. الأطفال الصم (معهد امبابه) 100%

12. الأطفال من سن 4 حتى 10 سنوات 50%

13. أصحاب المعاشات الذين تجاوز أعمارهم الـ60 عاماً 50% .

14. من تجاوز أعمارهم الـ 70 عاماً بالدرجات العادية مجاناً .