شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تخفيضات أسعار تذاكر السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم هيئة السكة الحديد، تخفيضات وامتيازات لعدد كبير من فئات الركاب تبدأ من تخفيض 50% من قيمة التذكرة وحتى 100% من التذكرة، وهو ما نعرضه في النقاط التالية..
1. المحاربين القدماء والمرافق إن وجد 75%
2. سفر طلبة الكليات والمعاهد العسكرية 50%
3. مصابي وأسر شهداء الشرطة 50%
4. ذوى الاحتياجات الخاصة 50%
5. مجموعات الشباب والرياضة 50% من 1 إلى 19 فرد وأكثر من ذلك 66.66 %
6. الهلال الأحمر والصليب الأحمر 50%
7. مصابي وأسر شهداء الثورة 50%
8. مرضي الأورام السرطانية 100%
11. الأطفال الصم (معهد امبابه) 100%
12. الأطفال من سن 4 حتى 10 سنوات 50%
13. أصحاب المعاشات الذين تجاوز أعمارهم الـ60 عاماً 50% .
14. من تجاوز أعمارهم الـ 70 عاماً بالدرجات العادية مجاناً .