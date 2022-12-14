شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: مسابقة "معا" تستهدف طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، أن مسابقة "معا" والتى أطلقتها الوزارة تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى لإنتاج فيديوهات قصيرة لمواجهة الأفكار الهدامة، تأتى فى إطار خطة واستراتيجية الوزارة للنهوض بالطلاب والعمل على التوعية السليمة لطلاب الجامعات.

وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المسابقة تستهدف طلاب جميع الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو التكنولوجية، وأيضا المعاهد وتم مخاطبة الجامعات والمعاهد للعمل على إعلانها للطلاب.

وتابع المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالى أن المسابقة تستهدف أيضا طلاب جميع الكليات وليس فقط كليات الإعلام، حيث إن المسابقة تعتمد على الموهبة أيضا التى قد تتوفر لدى الطلاب بمختلف الكليات.