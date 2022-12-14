شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قرارات هامة للبابا تواضروس الثانى حول الكنيسة خلال عام 2022.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العديد من القرارات الباباوية خلال عام 2022 متعلقة بالمجلس الإكليركى وعدد من الأديرة.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز القرارات الباباوية

1 - قرار بابوى 1 / 2022

بخصوص مجلس كنيسة العذراء بديموين أيوا بالولايات المتحدة الأمريكية

تم اعتماد تشكيل مجلس كنيسة السيدة العذراء بديموين أيوا من الآتي أسماؤهم:

1- ماركو حنا.

2- نيفين قدوس.

3- منيا صليب.

4- يوسف خليل.

5- مارك شحاتة.

6- هاني راضي.

2 - قرار بابوي 2 / 2022

بخصوص تكليف نائب بابوي لإيبارشية أبنوب وتوابعها ودير مارمينا المعلق بجبل أبنوب

انتداب الأنبا أرسانيوس، أسقف إيبارشية الوادي الجديد والواحات، ليكون نائبًا بابويًا لإيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ودير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب، بعد رحيل أسقفها مثلث الرحمات الأنبا لوكاس، وذلك لحين تدبير رعايتها في المستقبل القريب.

3 - قرار بابوى 3 / 2022

بخصوص تشكيل مجلس كنيسة الأنبا موسى الأسود والأنبا أبرآم بمدينة بسكات اواي نيو جيرسى أمريكا

ويتم تشكيل مجلس كنيسة الأنبا موسى الأسود والأنبا أبرآم بمدينة بسكات اواى نيو جيرسى أمريكا، من الأحباء الآتي أسماؤهم:

- المحاسب/ وصفي صموئيل.

- الصيدلي/ نادي عازر.

- الطبيب/ جوزيف يعقوب.

- المحامي/ داني سعيد.

- الصيدلانية/ مريم نسيم.

- المهندس/ أندرو رزق.

- المحاسب/ مينا مقار.

4 - قرار بابوي 4 / 2022

بخصوص تعيين نائب بابوي في منطقة الرئاسة الكنسية في تورنتو كندا

تعيين الأنبا أرشيليدس الأسقف العام، نائبًا بابويًا في منطقة الرئاسة الكنسية في تورنتو كندا وكل ما حولها، ليكون منسّقًا بين الكنائس القبطية الأرثوذكسية وخدماتها وأنشطتها بصورة شاملة، ويقدم تقريرًا سنويًا عن مجمل الخدمة في هذا القطاع.

5 - قرار بابوي 5 / 2022

بخصوص تعيين نائب بابوي في منطقة الرئاسة الكنسية في نيوجيرسي

تعيين الأنبا جابرييل الأسقف العام، نائبًا بابويًا في ولاية نيوجرسي بأمريكا – مقر الرئاسة الكنسية، ومنسّقًا ومشرفًا بين الكنائس القبطية الأرثوذكسية وخدماتها وأنشطتها بصورة شاملة، ويقدم تقريرًا سنويًا عن مجمل الخدمة في هذا القطاع.

6 - قرار بابوي 6 / 2022

بخصوص انتداب وكيل جديد للكلية الإكليريكية بالإسكندرية

انتداب القمص أندراوس متى حبيب، أحد كهنة كنيسة العذراء في جناكليس بالإسكندرية، ليكون وكيلًا للكلية الإكليريكية بالإسكندرية، ويكون مسئولًا عن تطوير وتجديد العمل والدراسة بصورة تتناسب مع إمكانيات العصر والتكنولوجيا، مع المسئولية الإدارية والمالية والروحية للدارسين والمحاضرين.

7 - قرار بابوي 7 / 2022

بخصوص دير القديس متاؤس الفاخوري بإسنا

يتم تكليف نيافة الأنبا يواقيم، الأسقف العام لإيبارشية إسنا وأرمنت (محافظة الأقصر)، ليكون نائبًا بابويًا مشرفًا على دير القديس متاؤس الفاخوري بجبل أصفون في إسنا، ومدبرًا رهبانيًا وماليًا على الدير وكافة أنشطته، ويقدم لنا تقريرًا تفصيليًا كل ثلاثة شهور، على أن يبدأ عمله من الأول سبتمبر 2022م.

8 - قرار بابوى 8 / 2022

بخصوص المجلس الإكليريكى لشؤون الكهنة لإيبارشيات الصعيد

أكد قداسته أنه سيتم تكليف نيافة الأنبا باخوم، أسقف سوهاج وتوابعها، ليكون مسؤولًا عن المجلس الإكليريكى لشؤون الكهنة لإيبارشيات وكنائس الصعيد بدلًا من الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح.