شكرا لقرائتكم خبر عن شروط اختيار الأم البديلة ضمن مسابقة الأم المثالية لعام 2023.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر مديريات التضامن الاجتماعي في كافة محافظات الجمهورية في تلقى طلبات الاشتراك في الام المثالية عام 2023 ، ويستمر تلقى طلبات التقديم حتى يوم 5 يناير 2023 بمديريات التضامن على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وتتضمن شروط اختيار الأم البديلة بأحد دور الرعاية، ضمن الأمهات المثاليات ، فهي الأم التي قامت برعاية وتربية الأبناء "كريمي النسب" داخل أحد دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ويستلزم أن يكون الابن أو الابن البديل بالدار قد حصل على مؤهل علمي مناسب، وأن تكون الأم قد قامت بواجبها نحو الابن أو الابنة في التعليم والصحة ، وإعطائهم القدر المناسب من الاهتمام والحب والحنان الذي أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة، بالإضافة ألا يقل عمر الأم عن 45 سنة، وأن تكون الأم حاصلة على مؤهل علمي مناسب، وألا تقل فترة عمل الأم بالمؤسسة عن 15 سنة.

وتتضمن شروط الاختيار الخاصة للفئات ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، وأن يكون لها قصة عطاء، فضلا عن الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويُستثني من هذا الشرط المحافظات الحدودية "شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسي مطروح والبحر الأحمر وأسوان"، بحد أقصي 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن ويُستثني الابن ذو الإعاقة ذهنيا غير قابل للتعلم.

ومن ضمن المعايير التي وضعتها وزارة التضامن، حيث اتسعت لعدد من المعايير التي تنطوي على معان سامية مثلا لعطاء وإعلاء القيم الإنسانية والحفاظ على تماسك الأسرة، وأيضا أهمية إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتعظيم دور هذه الأسر خاصة الأسر التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام بهدف توفير المناخ الأسري الجيد.