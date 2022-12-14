شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا الاحتكار ضار جدا بالمجتمع؟.. مجمع البحوث الإسلامية يوضح الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لماذا الاحتكار ضارّ جدًا بالمجتمع؟ سؤال أجاب عنه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وذلك على النحو الآتى:

1ـ سبب رئيس لرفع الأسعار في السوق.

2. يقتل روح المنافسة التجارية الشريفة.

3. يتسبب فى عدم تكافؤ الفرص بين التجار والمستثمرين.

4. يسهم في انتشار الأسواق السوداء، واستغلال حاجات الناس.

5. يساعد على انتشار الكثير من الأمراض الاقتصادية والاجتماعية مثل: البطالة، والتضخم، والكساد، والرشوة.

جدير بالذكر أن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عقد اليوم الأربعاء، الندوة الشهريَّة الثالثة لمجلة الأزهر تحت عنوان "الممارسات الاحتكارية المعاصرة بين الشريعة والقانون"، برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف كلٍّ من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير المجلة، حيث تأتي الندوة في إطار تنفيذ محاور حملة التوعية التي أطلقها المجمع الأسبوع الماضي بعنوان "الاحتكار يدمّر الأوطان".