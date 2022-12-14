شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية العامة.. أسئلة المواد غير المضافة للمجموع اختيار من متعدد فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن أسئلة امتحان المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة 2023 اختيار من متعدد فقط دون أسئلة مقالية.

فيما أكدت مصادر مسئولة بالوزارة أنه سيتم بدء امتحانات الثانوية العامة بالمواد غير المضافة للمجموع، على أن تبدأ الامتحانات في المواد الدراسية الأساسية فى الأسبوع الثانى من انطلاق الامتحانات.

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن مواعيد عقد الامتحانات لصفوف النقل والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك فى ضوء سعى الوزارة إلى توحيد الإجراءات داخل المؤسسات التعليمية.

ونص الكتاب الدوري على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، على أن تكون مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

كما تقرر أن تكون مواعيد امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بداية من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.