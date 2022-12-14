شكرا لقرائتكم خبر عن بكل سهولة.. 5 خطوات لسداد فاتورة المياه أون لاين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة، خطوات سداد فاتورة الاستهلاك إلكترونيا عبر تطبيق الشركة القابضة على الهاتف المحمول 125، وذلك على النحو الآتي:

1- تحميل تطبيق 125 مجانا على الهاتف المحمول.

2- إنشاء المستهلك حساب بالبيانات المطلوبة.

3- تحديد المستهلك للشركة التابع لها.

4- إدخال المستهلك لرقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه.

5- ستظهر قيمة الفاتورة، ويتاح للمستهلك سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة.

وأشارت الشركة إلى أن تطبيق "HCWW 125" يتيح عدد من المزايا للمواطنين، تشمل سداد فاتورة المياه "أونلاين"، وتلقي الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وإرسال إشعارات بتوقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه، والتعرف على المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وإمكانية تصوير أماكن الأعطال وإرسالها عبر التطبيق، بالإضافة إلى التعرف على كيفية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى.