شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: الحرب الروسية ساهمت فى زيادة الانبعاثات الكربونية وتغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الحرب الروسية ساهمت فى زيادة الانبعاثات الكربونية وتغير المناخ، قائلة: "تكفى ماهو موجود بالعالم من الأزمات، ومن الضرورى عدم خلط الأوراق بعضها البعض، فالحروب تهدد وجود البشرية على الكوكب".

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ونوهت وزيرة البيئة عن الدعوة التى تضمنتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالشق الرئاسى لافتتاح قمة المناخ السابعة والعشرون بشرم الشيخ الشهر الماضى، لوقف الحروب بكل بقاع العالم، ووقف الحرب الروسية، وذلك من أجل البقاء على كوكب الارض، ووصفتها بأنها دعوة للانسانية والتضامن من أجل البقاء على وجهه الأرض.

يذكر أن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ، كانت أكثر وزراء البيئة حظا ، للمشاركة فى أكبر مؤتمرين عالميين للبيئة، وهما قمة التنوع البيولوجي cop14 عام 2018 وقمة المناخ 2022 cop27، واليوم تشارك فى قمة التنوع البيولوجى Cop15 لارثاء تفعيل وضع القضايا البيئية على أولويات الأجندات السياسية ، فهذه القمة تعلق آمال العالم عليها، للخروج بإطار عمل خارطة طريق التنوع البيولوجي لما بعد 2030، والذي نجحت مصر خلال رئاستها للدورة السابقة COP14 في رسم واعلان مسودة هذا الإطار في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا على العالم.