شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الأسباب تجعل شبكة كهرباء العاصمة الإدارية ذكية بالكامل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بأحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة أنشأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة شبكات الكهرباء التى يتم إنشائها بالعاصمة الإدارية الجديدة لتصبح شبكة ذكية بكل مكوناتها بنسبة 100%، والتى تساهم فى سرعة اكتشاف الأعطال والمشاكل المفاجئة للشبكة، وهى كالآتى:

1- أجهزة القياس الدقيقة:

تعمل هذه الأجهزة على قياس المتغيرات المختلفة على كل مكونات الشبكة وإمدادها لمركز التحكم وذلك بهدف التوازن والتوافق بين الطلب والإمداد تفادياً لأى فصل غير متوقع.

2- أنظمة الاتصالات المتقدمة:

يتم استخدام أنظمة اتصالات متكاملة بغرض جمع المعلومات والبيانات وتحليلها، وذلك لضمان التحكم الكامل بأجزاء الشبكة ومراقبتها لتحقيق العمل الآمن والاستقرار الكامل دون حدوث مشاكل أو اضطرابات.

3- التحكمات الآلية:

تعمل على اكتشاف أية اضطرابات أو مشاكل مفاجئة قد تتعرض لها الشبكة الكهربائية وتحديد مكانه بانتقائية ودقة عالية وخلال فترات قصيرة جداً ليتم معالجتها دون أن يؤثر ذلك على آداء الشبكة.

4- العدادات الذكية:

تعتمد هذه العدادات على قياس الاستهلاك والمتغيرات الكهربائية وتزود مراكز التحكم بهذه القياسات والمتغيرات، كما أن لديها القدرة على فصل ووصل الأجهزة الكهربائية بشكل يساهم فى الحد من الاستهلاك الزائد، كما تمكنهم من السيطرة والتحكم بالأجهزة بوسائل اتصالات مختلفة وكل ذلك يساعد أيضا في الحماية من العبث بالاستهلاك غير القانونى.