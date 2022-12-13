شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى تشارك بالاجتماع الوزارى للجنة الاتحاد الأفريقى المعنية بالمساواة بين الجنسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم في الاجتماع الوزاري للجنة الفنية المتخصصة السابعة للاتحاد الأفريقي المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بحضور 34 دولة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث هدف الاجتماع إلى توسيع نطاق الإجراءات المتعلقة بالتزامات الدول الأعضاء بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وتضمن الاجتماع اعتماد قرارات بشأن الصندوق الاستئماني للمرأة الأفريقية وصندوق الاتحاد الأفريقي المعني بالشباب وكذلك نتائج مؤتمر الاتحاد الأفريقي الثاني للرجال حول دورهم الإيجابي بشأن إنهاء العنف ضد النساء والفتيات، وتقارير ٢٠٢١ للإعلان الرسمي بشأن المساواة بين الجنسين في أفريقيا، وخارطة طريق عقد المرأة الأفريقية للشمول المالي والاقتصادي ومبادرة النساء والشباب للإدماج المالي والاقتصادي 2030 ومرصد المساواة بين الجنسين في الاتحاد الأفريقي كآلية لإعداد التقارير والمعلومات الأساسية.

ويأتي هذا الاجتماع بعد انعقاد اجتماع الخبراء على مدار يومين لمناقشة ودراسة كافة الموضوعات المطروحة قبل عرضها على الاجتماع الوزارى.

جدير بالذكر أن لجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تجتمع كل عام لتقييم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة، وتقييم التقدم المحرز في كل دولة فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية تمكين المرأة، وتحديد الصعوبات والعقبات التي تواجه كل منها والتفكير في الحلول المناسبة من أجل ضمان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة داخل كل دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى صياغة القرارات والسياسات والمواقف الأفريقية المشتركة، ومتابعة التقدم المحرز بخصوص الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء، والدعوة للتصديق على الصكوك القانونية والسياسية للاتحاد الأفريقي وتنفيذها وإضفاء الطابع المحلي عليها لتحقيق المزايا والحقوق الكاملة للمرأة الأفريقية، والدعوة لحماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان للمرأة.