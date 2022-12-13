شكرا لقرائتكم خبر عن عودة قيام 6 قطارات من محطة الإسكندرية الخميس بعد تطوير منظومة الإشارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إعادة دخول عدد من القطارات لمحطتى الإسكندرية بدلاً من اختصارهم بمحطة سيدى جابر والقيام منهما بعدد من القطارات الأخرى.

وقررت هيئة السكة الحديد، إعتباراً من بعد غد الخميس عودة إمتداد مسير قطارات [ 661 – 7 – 15 – 567 – 157 – 29 ] إلى محطة الإسكندرية والقيام منها بقطارات [ 668 – 24 – 32 – 196 – 1108 – 8 ] وبنفس التركيب والجداول المقررة.

وأكدت الهيئة أن ذلك يأتى تزامناً مع الانتهاء من تطوير منظومة الإشارات الجديدة على خط القاهرة / الإسكندرية والتى تعد جزء من خطة التطوير الشاملة التى تقوم بها وزارة النقل فى الوقت الحالى بكافة القطاعات لزيادة عوامل السلامة والأمان وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتيسيراً عليهم.