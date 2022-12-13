شكرا لقرائتكم خبر عن حبس طليق البلوجر الشهيرة و4 آخرين بتهمة النصب والاحتيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس زوج البلوجر هدير عاطف و4 آخرين، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ من 16 مواطنا باتهام ("بلوجر أزياء" – وزوجها "له معلومات جنائية" – وشقيقته وزوجها ) لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية وقيام "البلوجر" المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق محافظة الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقى أموال من المجنى عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.