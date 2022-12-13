أخبار مصر

قانون المحال العامة.. 12 مستندا لإصدار ترخيص محل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن قانون المحال العامة.. 12 مستندا لإصدار ترخيص محل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت محافظة الجيزة، المستندات المطلوبة لإصدار تراخيص المحال العامة، في ضوء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك على النحو الآتي:

 

1-صورة من بطاقة الرقم القومي أو صورة من جواز السفر.

 

2-الموافقة الصادرة من وزارة القوى العاملة.

 

3-توكيل رسمي في حال عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.

 

4-صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل.

 

5-صورة من رخصة البناء أو ما يفيد التقدم بطلب تقنين وضع العقار.

 

6-إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حال وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.

 

7-شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية.

 

8-تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حال عدم وجود رخصة بناء.

 

9-رسم توضيحي "كروكي" موضح به موقع المحل.

 

10-صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.

 

11-مستخرج رسمي من السجل التجاري.

 

12-شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا