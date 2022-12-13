وزير القوى العاملة: الدولة تولى اهتماما كبيرا لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا

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القاهرة - سامية سيد - أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، لإيمانها الكامل بمكانة ودور المرأة فى المجتمع وقدرتها على النجاح، من خلال الدفع بها لتقليدها أرفع المناصب التشريعية والتنفيذية، فضلاً عن تقديم مبادرات عدة لتمكينها وحل مشكلاته، ففى أكثر من مناسبة أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي انحيازه للمرأة المصرية وتقديره لدورها فى النهوض بالأمة والوطن، فأطلق على عام 2017"عام المرأة المصرية".

وأوضح أن مصر تُعتبر الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت" الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأة المصرية 2030"، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، والتي اعتمدها الرئيس، وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية، وتحتوى على 34 مؤشراً، وأربعة أعمدة هي: التمكين السياسى، والاقتصادي، والاجتماعي، والحماية، والتشريعات والثقافة كركائز اساسية، كما أن كافة التشريعات التي تخص مجال العمل تحرص على تمكين وحماية المرأة إجتماعياً،والإهتمام بتدريبها وتأهيلها لسوق العمل، من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية، كما أنشأت "الوزارة"وحدة للمساوة بين الجنسين بديوان عام "الوزارة" ويتبعها 27 وحدة فرعية بكافة المحافظات، فضلاعن إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، تنسيقا مع منظمة العمل الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء "الوزير" اليوم الثلاثاء بديوان عام الوزارة مع كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وفريق عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمكتب مصر لبحث أوجه التعاون في الملفات والقضايا المشتركة.

من جانبها، أعربت السيدة كرستين عرب عن سعادتها بالعمل مع "الوزارة" كشركاء اجتماعيين،والتعاون المثمر بين الجانبين في مجال تمكين المرأة ،مُثمنة سياسات الدولة المصرية على المستوى السياسي في حماية المرأة وقت الأزمات والتحديات خاصة تداعيات كورونا،ومشيدة بدورورؤية وزارة القوى العاملة لزيادة استدامة ومشاركة المرأة في مجال العمل وضمان حماية حقوقها في بيئة العمل،ولفتت إلى تَطلٌع مكتب هيئة الامم المتحدة بمصر إلى شراكة طويلة الأمد مع "الوزارة" للاستمرار في تمكين المرأة اقتصاديا وتوفير بيئة عمل لائقة،وتوفير فرص عمل لها ،من خلال تعزيز أنشطة التوعية بالنوع الاجتماعي، وتدريب مفتشي العمل لدعم بيئة العمل في تمكين المرأة، فضلاً عن تأهيل السيدات من خلال التدريب المهني ، والمشاركة مع الوزارة في اعداد برنامج لريادة الأعمال..وأشادت "كرستين" بوجود استراتيجية وطنية لتمكين المرأة فى مصر، تُرسخ العديد من المباديء،مثل المساواة فى التعليم والصحة ،ووقف العنف ضد المرأة والتحرش في مواقع العمل، وتُرسى من مبادئ المساواة فى تقديم الخدمات،والاستثمار بشكل كبير فى المرأة.

حضر الاجتماع من" الوزارة": إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني،وعبد الوهاب خضر المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، ورشا عبد الباسط مدير عام الإدارة العاملة للشئون الإقليمية والدولية..ومن فريق عمل مكتب الأمم المتحدة بمصر:انجي أمين محلل برامج،ومنة نجيدة مسؤولة الإتصالات .