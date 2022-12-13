شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنفى زيادة تعريفة أتوبيسات النقل العام والجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت محافظة القاهرة، ما أثير عبر المواقع المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعى، بوجود زيادات فى تعريفة أوتوبيسات النقل العام والجماعى التابعة للمحافظة، مؤكدة ان هذه التصريحات عارية تمامًا من الصحة .

وفى سياق أخر، تستعد محافظة القاهرة لاستقبال الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي ستقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2023، حيث وفرت المحافظة، أسطول من أتوبيسات هيئة النقل العام لخدمة زوار المعرض.

وأعلنت محافظة القاهرة توفير 58 أوتوبيس لخدمة زوار معرض الكتاب تغطى معظم مناطق القاهرة بالإضافة للخطوط الحالية العابرة، وهذه الأتوبيسات ستضع لافتة "خدمة معرض الكتاب" عليها ، مع تكثيف الأتوبيسات في الخطوط التي تشهد إقبالا على المعرض .