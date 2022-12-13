شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التعليم: 10 يونيو المقبل موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابًا دوريًا بشأن مواعيد عقد الامتحانات لصفوف النقل والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/2023، وذلك فى ضوء سعى الوزارة إلى توحيد الإجراءات داخل المؤسسات التعليمية.

ونص الكتاب الدورى على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، على أن تكون مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

كما تقرر أن تكون مواعيد امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بداية من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا... وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.

إعادة فتح طريق الإسكندرية الصحراوى اتجاه الرماية والفيوم

أعادت الإدارة العامة المرور، فتح طريق مصر- إسكندرية الصحراوى فى الاتجاه (القادم من أسفل الطريق الدائرى إلى ميدان الرماية) وطريق الفيوم، وذلك كان لتنفيذ أعمال محطة مترو المتحف الكبير، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

ورصد ”الخليج 365” إعادة فتح الطريق مجددا بعد غلق دام عدة شهور للانتهاء من الاعمال المخصصة لذلك.

كان قد كشف مصدر، أن الإغلاق كان فى إطار الإجراءات التنسيقية الخاصة باستكمال تسليم (المرحلة الثانية) من موقع الأعمال الإنشائية لمحطة مترو أنفاق "المتحف الكبير" بطريق إسكندرية الصحراوى بالمنطقة المواجهة للمتحف المصرى الكبير، ضمن مشروع محطات مترو أنفاق الخط الرابع، بعد تسليم المرحلة الأولى لمواقع محطات مترو الأنفاق (حدائق الأشجار – حدائق الأهرام – النصر – المتحف الكبير– ميدان الرماية – الأهرام – المريوطية - العريش – المطبعة – الطالبية – مدكور).

وطلبت الهيئة القومية للأنفاق وشركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع باستلام المرحلة الثانية بموقع أعمال محطة المتحف الكبير بطريق إسكندرية الصحراوى بطول مايقرب من 380 مترا، وبعرض مايقرب من 18مترا.

الحكومة تنفى إصدار قرار بحظر دخول بعض واردات السلع إلى مصر

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بحظر دخول بعض واردات السلع إلى مصر، تواصل المركز مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لحظر دخول بعض واردات السلع إلى مصر، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بحظر أو منع الاستيراد في ظل التزام مصر بقواعد التجارة الدولية، حيث يتم السماح بالإفراج عن مختلف السلع المستوردة ودخولها إلى مصر، وذلك بعد خضوعها للفحص للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات القياسية المقررة، مُهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

بدء الاختبار الإلكترونى للمتقدمين لوظائف معلم مساعد رياض أطفال السبت أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بدء اختبار المتقدمين في المسابقة التكميلية لشغل 3197 وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال) في 14 محافظة السبت المقبل الموافق 17 ديسمبر الجاري وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 20 من نفس الشهر، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

كان الجهاز قد فتح باب التقدم لمسابقة شغل عدد 15187 وظيفة معلم مساعد رياض الأطفال، في الفترة من 2 حتى 24 يوليو الماضي، وتقدم لها عدد 45666 متقدما، انطبقت الشروط على 36215 متقدما، حضر منهم أعمال الاختبار الإلكتروني 34840 متقدما بنسبة 96.2%، واجتاز الاختبار الإلكتروني منهم 11990 متقدما في 27 محافظة.

وسعيا من الجهاز لاستكمال عدد الوظائف المطلوب شغلها لسد العجز في مرحلة رياض الأطفال، قام بالإعلان عن مسابقة أخرى لاستكمال شغل 3197 وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال) في 14محافظة لم تستوف فيهم الوظائف المطلوبة في المسابقة الأولى، منها 6 محافظات لم يصل عدد المتقدمين فيها إلى عدد الوظائف المطلوبة، و 8 محافظات أخرى لم يصل عدد الذين دخلوا الاختبار الإلكتروني ممن انطبقت عليهم الشروط لعدد الوظائف المطلوب شغلها.. وتم فتح باب التقدم لها في الفترة من 12 أكتوبر حتى 10 نوفمبر، ومن المقرر أن يخضع من انطبقت عليهم شروط المسابقة للاختبار السبت المقبل.

التعليم: 6 مايو بدء امتحانات الترم الثانى للنقل.. و27 لشهادة الدبلومات 2023 حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، موضحة أنها تبدأ من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، على أن تكون مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتاباً دورياً للمديريات التعليمية، بمراعاة مواعيد الإجازات والأعياد الدينية والقومية خلال أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنظيم العمل، واستقرار أعمال امتحانات النقل والشهادة الإعدادية علي مستوي محافظات الجمهورية، على أن يتم الالتزام بمراعاة مواعيد الإجازات والأعياد الدينية والقومية في أعداد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول.

البنك المركزى: تعديلات قانون الإجراءات الضريبية تسرى على العملاء الأجانب فقط

أكد شريف عاشور، وكيل البنك المركزى، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد يخاطب العملاء الأجانب داخل مصر، مشيرا إلى أنه لا علاقة للمشروع بحسابات المصريين بالبنوك.

وقال عاشور، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون: "مشروع القانون يسرى على عملاء أجانب لهم حسابات فى مصر والسلطات الضريبية المختصة فى بلادهم تريد الاطلاع على تعاملاتهم هنا، ولا علاقة له بالمصريين".

وأوضح شريف عاشور، وكيل البنك المركزى، أنه كان هناك اجتماعات مكثفة بين البنك المركزى ووزارة المالية لمناقشة مشروع القانون، قائلا: "والبنك اطمأن للتعديلات وأنها لن تمس سرية الحسابات البنكية المنصوص عليها القانون البنك المركزى والنظام المصرفى".

كشف أثرى جديد لمجموعة من الحلى الذهبية بتل العمارنة فى المنيا

تمكنت البعثة الأثرية المصرية الإنجليزية التابعة لجامعة كامبردج والعاملة بمنطقة آثار تل العمارنة بمحافظة المنيا من الكشف عن دفنة تحتوى على مجموعة من الحلي المصنوع من الذهب، وذلك أثناء أعمال الحفائر بجبانة العامة الشمالية.

صرح بذلك د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مشيرا ألى أن البعثة تعمل في جبانة العامة الشمالية منذ عام 2010 في محاولة لدراسة الحالة الإجتماعية والإقتصادية لسكان مدينة آخت آتون (تل العمارنة) عاصمة مصر خلال عصر الملك اخناتون، ونوعية الغذاء والأمراض الشائعة فى هذه الفترة من تاريخ مصر القديمة.

ومن جانبه، قال جمال السمسطاوي مدير عام آثار مصر الوسطي أنه تم العثور بداخل الدفنة على مجموعة من الحلي المصنوع من الذهب تتكون من ثلاثة خواتم من أحدهم مزين بصورة من المعبود المصري القديم "بس" إله المرح والثاني مزين برموز هيروغليفية يمكن أن تقرأ "سات نبت تاوي " بمعني بنت سيدة الأرضين، بالإضافة إلى قلادة صغيرة من حبات الذهب المفرغ.

وأضافت د. أنا ستيفين نائب رئيس البعثة الإنجليزية، أن البعثة تعمل بمنطقة آثار تل العمارنة منذ الثمانينات، وقامت بالكشف عن الكثير من الآثار، بالإضافة إلى أعمال الترميم لمباني الطوب اللبن وبقايا المنازل والقصور وترميم معبد آتون الصغير والكبير.