شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: المعهد القومى للسكر قدم خدمات لـ 1.263 مليون مواطن خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية إلى مليون و263 ألف و98 مواطن ، من خلال المعهد القومي للسكر التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، وذلك خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر ديسمبر 2022.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات الطبية التي قدمها المعهد القومي للسكر ، شملت العيادات الخارجية، حيث تلقى الخدمة أكثر من 350 ألف مواطن، فيما تردد بقسم الاستقبال 400 ألف و212 حالة، بالإضافة إلى إصدار أكثر من 150 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة في مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب إجراء 105 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لمنع قوائم الانتظار، وتشمل (قسطرة جراحة أوعية دموية طرفية، وقسطرة قلب، عمليات قدم سكري وجراحة أوعية دموية طرفية، جراحة عامة).

وأضاف أن المعهد قام بسحب 159 ألف عينة تحليل، وتحليلها من خلال المعامل الطبية بالمعهد، موضحا أن عدد المترددين على قسم الأشعة 97 ألف و436 أشعة تشمل (تشخيصية عادية، موجات فوق صوتية، رسم قلب، دوبلير)، علاوة على إجراء 1100حالة قسطرة طرفية، و350 حالة قسطرة قلبية.

وأشار إلى أنه وفقا لخطة وزارة الصحة والسكان، الخاصة بتطوير ورفع الكفاءة، فقد تم استحداث عددا من الخدمات الطبية بالمعهد، حيث تم إنشاء قسم لجراحات الرمد، وإنشاء وحدة للكشف عن وعلاج إلتهاب الأعصاب الطرفية، وتوفير 4 أجهزة دوبلكس للكشف عن سلامة الشرايين، وجهاز إيكو للقلب، بالإضافة إلى استحداث جهازين لقسطرة الأوعية الدموية الطرفية والقلبية، لافتًا إلى أن هذا الجهاز حقق انجازًا كبيرًا ضمن المبادرة الرئاسية لمنع تراكم قوائم الانتظار.

وقال الدكتور محمد فوزي السودة رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إن المعهد يولي أهمية كبيرة لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية لمرضى السكر من الأطفال، ويتم استقبال الأطفال من عمر السنة وحتى الـ 18 عامًا، من خلال قسم للأطفال المصابين بمرض السكر من النوع الأول، بسعة 18 سرير، بالإضافة إلى وحدة رعاية أطفال للنوع الأول، والتي تختص في حالات النوع الأول من مرض السكر والغيبوبة الكيتونية.

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب نبيل مدير المعهد القومي للسكر ، إن المعهد حريص على تقديم أفضل خدمة ورعاية طبية من خلال تدريب الأطقم الطبية في تخصصات (الباطنة، الأوعية الدموية، الأشعة، المعمل، الرمد، الأسنان)، ضمن برنامج الزمالة المصرية، لرفع كفاءة الأطباء والعمل على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تطوير مدرسة التمريض، وتحويلها إلى معهد تمريض لتزيد عدد سنوات الدراسة إلى 5 سنوات ، حيث تم تخريج أول دفعة العام الماضي.