شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مصر تمتلك "نظام ترصد قوى" لرصد فيروس شلل الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن مصر تمتلك نظام قوى لترصد الأمراض الفيروسية ما يجعلها تتنبأ بأى مشاكل قد تحدث مشيرة إلي تقدمها في مجال الطب الوقائى .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن مصر استطاعت التخلص من العديد من الأمراض الوبائية بفضل حملات التطعيم القومية ومنها مرض شلل الأطفال مشيرة إلي توفير كافة التطعيمات التى تعتمدها منظمة الصحة العالمية.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، اطلقت الحملة القومية المجانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من الأحد الماضى وحتى يوم الأربعاء.

وتستهدف الحملة تطعيم 16 مليون طفل من الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، وذلك حرصاً على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، بما يضمن الحفاظ على مصر خالية من المرض.

ويتم توفير التطعيمات من خلال مكاتب الصحة والوحدات الصحية، فضلاً عن الفرق الطبية المتحركة التي تجوب الميادين الكبرى، ومحطات القطارات، والأتوبيسات، ومترو الأنفاق، وأماكن التجمعات، وبجوار المساجد، والكنائس، والنوادى وفى الأسواق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.