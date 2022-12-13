شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. أجواء خريفية وأمطار وطقس مائل للبرودة ليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم الثلاثاء، طقسا خريفيا مائل للبرودة فى الصباح الباكر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

خريطة التنبؤات الجوية لهيئة الأرصاد، وأخر صور الأقمار الصناعية كشفت تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية اليوم، كما يلى:

- طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

متوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ومحدودة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء قد تمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وتكون غير مؤثرة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.