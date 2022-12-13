شكرا لقرائتكم خبر عن فتح طريق الإسكندرية الصحراوى اتجاه الرماية وطريق الفيوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت الإدارة العامة المرور، فتح طريق مصر - إسكندرية الصحراوى فى الاتجاه (القادم من أسفل الطريق الدائرى إلى ميدان الرماية) وطريق الفيوم، وذلك كان لتنفيذ أعمال محطة مترو المتحف الكبير، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

-المتجه من طريق إسكندرية الصحراوى إلى ميدان الرماية.

-المتجه من طريق إسكندرية الصحراوى إلى طريق الفيوم.

-المتجه من طريق إسكندرية الصحراوى إلى منطقة الأهرامات وشارع الهرم.

-المتجه من طريق إسكندرية الصحراوى إلى منطقة حدائق الأهرام.

-القادم من أعلى الطريق الدائرى من دائرى قليوب وعرابى والمعادى وميدان لبنان إلى نزلة طريق الرماية ونفس المناطق المذكورة أعلاه.

ورصدت الخليج 365 إعادة فتح الطريق مجددا بعد غلق دام عدة شهور للانتهاء من الاعمال المخصصة لذلك.

وكان قد كشف مصدر، أن الإغلاق كان فى إطار الإجراءات التنسيقية الخاصة باستكمال تسليم (المرحلة الثانية) من موقع الأعمال الإنشائية لمحطة مترو أنفاق "المتحف الكبير" بطريق إسكندرية الصحراوى بالمنطقة المواجهة للمتحف المصرى الكبير، ضمن مشروع محطات مترو أنفاق الخط الرابع، بعد تسليم المرحلة الأولى لمواقع محطات مترو الأنفاق (حدائق الأشجار – حدائق الأهرام – النصر – المتحف الكبير– ميدان الرماية – الأهرام – المريوطية - العريش – المطبعة – الطالبية – مدكور)، وطلبت الهيئة القومية للأنفاق وشركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع باستلام المرحلة الثانية بموقع أعمال محطة المتحف الكبير بطريق إسكندرية الصحراوى بطول مايقرب من 380 مترا، وبعرض مايقرب من 18مترا.