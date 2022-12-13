شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ 9 يناير.. محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مقترح مديرية التربية والتعليم الخاص بمواعيد إجراء امتحانات صفوف النقل وشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للصف الثالث الإعدادى عام والمهنى والصم وضعاف السمع والمكفوفين للفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2022 / 2023 .

وأكد محافظ الجيزة على اتباع كافة الإجراءات اللازمه وتوفير المناح الملائم للطلاب لأداء الامتحانات دون أى معوقات.

وجاء مواعيد إجراء الامتحانات كالآتي:

-تبدأ امتحانات سنوات النقل الابتدائي والإعدادى خلال الفترة من 9 حتى 17 يناير 2023

-كما تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصُم وضِعاف السمع، خلال الفترة من 21 حتى 26 يناير 2023.

-وتبدأ أمتحانات مرحلة التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من 9 يناير وحتى 26 يناير 2023.

-وتبدأ أمتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للصُم وضِعاف السمع خلال الفترة من9 حتي 17 يناير 2023.

ووجه اللواء أحمد راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والجهات المختصة للقيام بأعمال التطهير الدوري للمدارس والاهتمام بالنظافة العامه والمتابعة الدورية لجهود رفع المخلفات والإشغالات بمحيط المدارس.