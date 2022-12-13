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شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادات العامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، نرصد فى التقرير التالى مواعيد الامتحانات.
- تنطلق امتحانات الفصل الدراسى الثانى 6 مايو 2023.
- يبدأ طلاب صفوف النقل امتحانات الفصل الدراسى الثانى 6 مايو 2023.
- تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت 27 مايو 2023.
- تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023 السبت 10 يونيو المقبل.
- إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة قريبا.