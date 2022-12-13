- تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت 27 مايو 2023.

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، نرصد فى التقرير التالى مواعيد الامتحانات.

شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادات العامة والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية