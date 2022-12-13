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إنفوجراف.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادات العامة

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القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، نرصد فى التقرير التالى مواعيد الامتحانات.

 

- تنطلق امتحانات الفصل الدراسى الثانى 6 مايو 2023.

 

- يبدأ طلاب صفوف النقل امتحانات الفصل الدراسى الثانى 6 مايو 2023.

 

- تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت 27 مايو 2023.

 

- تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023 السبت 10 يونيو المقبل.

 

- إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة قريبا.

 


 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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