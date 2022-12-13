شكرا لقرائتكم خبر عن أولياء الأمور يطالبون بتخفيف المناهج بعد تقديم مواعيد الامتحانات لـ6 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أولياء أمور طلاب النقل والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية بتخفيف المناهج، بعد قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ببدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 6 مايو بدلا من 3 يونيو المقبل كما كان مخططا لها فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، حيث أكد أولياء الأمور أن قرار بدء الاختبارات مبكرا يجعل المقررات الدراسية تمثل ضغطا على الطلاب خاصة المناهج الجديدة فى الصفين الرابع والخامس الابتدائي.

وكانت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي حددت مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب النقل 3 يونيو 2023، و8 يوليو لطلاب شهادة الدبلومات الفنية والثانوية العامة 10 يونيو.

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن مواعيد عقد الامتحانات لصفوف النقل والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك في ضوء سعي الوزارة إلى توحيد الإجراءات داخل المؤسسات التعليمية.

ونص الكتاب الدورى على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، على أن تكون مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

كما تقرر أن تكون مواعيد امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بداية من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.