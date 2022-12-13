مشروع روضة السيدة 2 يقترب من الافتتاح.. تنفيذ 9 عمارات سكنية بطراز معمارى

القاهرة - سامية سيد - تواصل أجهزة الدولة، أعمال تطوير الطيبى (الروضة2) بمنطقة الطيبى بالسيدة نفيسة بالقاهرة، أحد مشروعات صندوق التنمية الحضرية -التابع لرئاسة مجلس الوزراء، حيث يتم تنفيذ 9 عمارات سكنية بالإضافة إلى مبنى خدمات وحضانة ومنطقة تجارية بتصميم يراعى النسق المعمارى للقاهرة الفاطمية.

يتم تنفيذ المشروع فى الجهة المقابلة لمشروع روضة السيدة، بمنطقة الطيبى المواجهة له، وذلك بعد إزالتها، ضمن عدة مراحل لتطوير المنطقة بالكامل، ويتم التنفيذ بالتنسيق بين محافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضرية، حيث يعد المشروع هو النسخة الثانية من مشروع روضة السيدة، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية.

وأزالت محافظة القاهرة منطقة الطيبى بالسيدة زينب لتنفيذ مشروع روضة السيدة 2 وهو ملاصق للمشروع الذى تم تنفيذه وتسكينه قبل عامين تقريبا، كما تم تسكين سكان منطقة الطيبى بجزء من مشروع روضة السيدة 2، وصرف بدل إيجار للأسر المتبقيين لحين تنفيذ المشروع وتسكينهم مرة أخرى به.