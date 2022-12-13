مديرة USAID: نسعد بإنجازات مشروع تميكن الفتيات فى مصر بقيمة 4.6 مليون دولار

القاهرة - سامية سيد - قالت ليزلى ريد مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية فى مصر " USAID": "يسعدنا الاحتفاء بإنجازات مشروع "خلق بيئة مواتية لتمكين الفتيات فى مصر" الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 4.6 مليون دولار، والذى يعمل على تعزيز الإصلاحات التشريعية وآليات الدعم للناجيات وتوسيع نطاق خدمات حماية الطفل".

جاء ذلك خلال الاحتفالية الخاصة التى نظمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة فى مصر "يونيسف" بحضور جيرمى هوبكنز الممثل المقيم بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية لعرض إنجازات برنامج "خلق بيئة داعمة للنشء فى مصر" وتضمنت الاحتفاليه حلقة نقاشية تشمل المستفيدين من برنامج "مشواري" ومبادرة "دوّي" وبرنامج ختان الإناث التابعين للبرنامج.

وأضافت مدير " USAID": " تعاونت حكومة الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع هيئة اليونيسف والحكومة المصرية لتمكين الفتيات والشابات فى صعيد مصر للمساعدة فى القضاء على العنف وتزويدهن بالمهارات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية منها التوظيف والتوجيه المهني. من خلال العمل على تقليل الفوارق بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، تلتزم الولايات المتحدة بمساعدة مصر فى بناء مستقبل يتسم بالاستقرار الاقتصادى والاستدامة".

وأكدت المسؤولة الدولية: "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ملتزمة بتمكين الشابات والفتيات المصريات من الحصول على الفرص التعليمية والاقتصادية التى يحتاجونها من أجل مستقبل ناجح مضيفة يجب حماية الشابات والفتيات من الممارسات المُجرّمة مثل ختان الإناث والزواج المبكر والتى تحول دون تحقيق إمكاناتهن الكاملة".

وأضافت: "نشجع المساواة بين الجنسين، وهو عنصر أساسى فى النمو الاقتصادى الشامل فى مصر، من خلال إنشاء شبكات داعمة برسائل وموارد إيجابية لمساعدة الشابات والفتيات على تحقيق أهدافهن".