شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير السياحة تدعو لدعم السياحة البينية العربية وتعزيز جوانب الاستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت مصر، الدول العربية لتعزيز التعاون في مجلس حركة السياحة البينية بينها، والعمل على تكامل وتوحيد أنظمة الرقابة والقواعد المنظمة في الدول العربية، وتعزيز جوانب الاستدامة والبيئة في العمل السياحي.

جاء ذلك في كلمة وزارة السياحة التي ألقتها، اليوم الثلاثاء، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة الدكتورة غادة سلبي، أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الـ25 لمجلس وزراء السياحة العرب، باعتبار مصر رئيس الدورة الـ31 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء السياحة العرب.

وأشارت إلى أن السياحة واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية جراء حائجة كورونا وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى إنخفاض عدد السياح بشكل حاد، موضحة أنه مع بداية حدوث تعافي في الأشهر الماضية، والارتفاع في عدد السياح لاحت فرصة لتطوير قطاع السياحة بطريقة أكثر استدامة و الأخذ بالأساليب الخضراء، وقواعد حماية للبيئة في المجال السياحي بناء على معايير المنظمات الدولية المعنية في هذا الصدد مثل منظمة السياحة الدولية ومنظمة السياحة العربية.

ونوهت بنجاح المنطقة العربية مؤخراً في استضافة فعاليات دولية مهمة في مقدمتها استضافة مصر للمؤتمر السابع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بشرم الشيخ (كوب 27) في نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن المؤتمر شهد تجديد التعهد لبذل كل الجهد نحو التحول الأخضر، وعلى رأسها مبادرات الطاقة المتجددة، وبرامج رعاية البيئة والتحول الأخضر، وحماية النظم مثل البيئية الشعاب المرجانية، كما نوهت باستضافة دبي لمعرض (إكسبو)، واستضافة قطر لكأس العالم وما كان له من زخم كبير.

وأردفت قائلة "لقد شهد العالم لنا بجدارة التنظيم وأثبتنا قدرتنا على تنظيم الفعاليات العالمية الكبرى".

وأشارت إلى أن وزير السياحة والآثار ترأس، بالأمس، اجتماع الدورة الـ31 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء السياحة العرب، الذي تبنى توصية بشأن السياحة البينية، والاستراتيجية العربية للسياحة التي صاغتها مصر، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء العرب، وضرورة العمل على تنمية حركة السياحة الوافدة وجذب كثير من الاستثمارات السياحية للمنطقة.

وقالت إن "الوزير دعا للتنسيق بين أنظمة الرقابة ووضع النظم في الدول العربية، والعمل على تكامل وتوحيد اللوائح التنظيمة في بلادنا".