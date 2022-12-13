شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول المراكز الثقافية الإسبانية: مصر تمتلك علاقات قوية مع إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ميجيل جراخالس، مسئول الأنشطة الثقافية بالمراكز الثقافية الأسبانية في مصر، معاهد (ثربانتس) ، إن مصر تمتلك تاريخا عظيما وكبيرا يعود إلى آلاف السنوات .. مؤكدا عمق وقوة العلاقات التي تربط بين مصر وإسبانيا .

وأضاف في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مصر غنية بالمواقع الثقافية والأثرية الفريدة .. مشيرا إلى تشابه وتقارب الشعبين المصري والأسباني في الجوانب الإنسانية.

وتابع جراخالس، قائلا: "إننا في مصر نشعر كأننا في بيتنا بما يؤكد قوة العلاقات بين الدولتين الصديقين " .. مؤكدا أن الإسكندرية مدينة يعرفها العالم عبر العصور المختلفة ، فعندما نذكر الإسكندريه يرتبط أسمها بالعلماء والمفكرين والشعراء والأدباء الذين علموا العالم ومنهم بطليموس وكفافيس وغيرهم ممن عاشوا واستقروا بها وكانت مصدر إلهام لهم ، لافتا إلى أن عروس البحر المتوسط لها طابع ثقافي مميز.

وأشار إلى مكانة مكتبه الإسكندريه ووصفها بأنها فنارة الثقافة العالمية.. موضحا أنه يتم تنظيم العديد من الفعاليات بالتعاون مع مكتبة الاسكندرية والمراكز الثقافيه بالمدينة.

كما تطرق إلى الحديث عن ما يقدمه معهد (ثربانتس) ووصفه بأنه بيت اللغة الإسبانية، مؤكدا أهمية اللغة في تحقيق الترابط والتعاون الثقافي والتفاهم بين المجتمعات المختلفة.

ولفت إلى أن اللغه الإسبانية تعد ثاني أكثر لغات العالم انتشاراً واستخداما.. مشيرا إلى وجود برامج للتبادل الدراسي والتعليم بين مصر وإسبانيا بما يعزز التقارب بينهما.