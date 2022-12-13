شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد تعيين الدكتور عصام جميل مديرا لمركز التايم المدمج بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، قرارا بالتجديد للدكتور عصام جميل للعمل بمنصب مدير مركز جامعة القاهرة التعليم المدمج .

وشغل الدكتور عصام جميل، عدة مناصب قيادية بالجامعة، حيث شغل مؤخرا منصب مدير مركز خدمة المجتمع خلال الفترة من يونيو 2019 وحتى فبراير 2021، كما شغل منصب نائب مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من مايو 2018 وحتى يونيو 2019، وهو عضو لجنة الإرشاد الأكاديمي لمقررات المتطلبات الجامعية بجامعة القاهرة، والمستشار العلمي لمركز تطوير الأداء الجامعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وحقق الدكتور عصام جميل، خلال فترة إدارته لعدد من مراكز الجامعة نجاحًا كبيرًا في فترة قصيرة، حيث شهد مركز خدمة المجتمع، خلال فترة توليه إدارته، تطورًا كبيرًا على كافة المستويات، وأصبح يمثل حلقة وصل بين الجامعة والمجتمع، وتم تفعيل دور المركز في خدمة المجتمع الجامعي، وتوفير جميع الخدمات الطلابية، إلى جانب المشاركة في المبادرات القومية، وإتاحة الفرصة لاستفادة المواطنين من إمكانيات الجامعة وخبراتها التعليمية؛ مما أدى إلى إصدار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، قرارًا بإسناد إدارة مركز التعليم المدمج للدكتور عصام جميل ليبدأ عملية التطوير بالمركز.