تيسيرات جديدة فى قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - قال عادل حنفى نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه منذ أيام بدأ العمل بقانون استيراد سيارة للمصرى المقيم بالخارج بدون جمارك، نظير إيداع مبلغ كوديعة دولارية بأحد البنوك المصرية بقيمة جمرك السيارة لمدة خمس سنوات تسترد بالجنيه المصرى بعد انتهاء المدة وبقيمة الدولار وقت الإسترداد

وأوضح حنفى، فى بيان له، أنه تيسيرًا فى إجراءات إستيراد السيارات والإستفادة بالقانون 161 لسنة 2022، أعلن السفير طارق المليجى القنصل العام بالرياض فى بيان صادر اليوم من القنصلية العامة المصرية بالرياض، أفاد أنه استجابة للملاحظات والمطالب التى أبداها أبناء الجالية، وفى إطار التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج بخصوص (استيراد السيارات)، ودعمًا لمبادرة مجلس الوزراء، فقد تقرر إلغاء القيد الخاص بالتصديق على المستندات المقدمة من المصرى المقيم بالخارج والخاصة باستيراد السيارات فى إطار هذا القانون فقط، وذلك خلال الفترة المحددة لاستيراد السيارات.