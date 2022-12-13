شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى إصدار قرار بحظر دخول بعض واردات السلع إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بحظر دخول بعض واردات السلع إلى مصر، تواصل المركز مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لحظر دخول بعض واردات السلع إلى مصر، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بحظر أو منع الاستيراد في ظل التزام مصر بقواعد التجارة الدولية، حيث يتم السماح بالإفراج عن مختلف السلع المستوردة ودخولها إلى مصر، وذلك بعد خضوعها للفحص للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات القياسية المقررة، مُهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.