شكرا لقرائتكم خبر عن جدول أعمال القمة الأمريكية - الأفريقية الثانية بمشاركة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الثلاثاء، القمة الأمريكية - الأفريقية الثانية في الولايات المتحدة، بمشاركة مصر وحضور قادة من جميع أنحاء القارة الأفريقية وتستمر لمدة 3 أيام في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر 2022، ويشارك في القمة – الثانية من نوعها ممثلون عن نحو 50 دولة إفريقية، من رؤساء الدول والحكومات، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلا عن مسؤولي الإدارة الأمريكية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي.

وتتضمن جدول أعمال اليوم الأول، سلسلة من المنتديات - منتدى القادة الشباب الأفارقة والمهجر ؛ منتدى المجتمع المدني؛ منتدى للسلام والأمن والحكم. كما ستكون هناك مناقشات حول المناخ وكذلك الصحة.

كما يعقد في أول أيام القمة أيضا ميثاق التجارة والنمو الأفريقي على المستوى الوزاري، لمناقشة سبل تنفيذ الميثاق، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وزيادة حجم التجارة والاستثمارات بين الجانبين ودعم التكامل الاقتصادي والتجارة البينية.

ويعقد في أول أيام القمة أيضًا منتدى حول الانتقال العادل نحو الطاقة النظيفة والمستدامة، والتأقلم المناخي تحت عنوان "لنبني معًا مستقبلنا الأخضر"، لبحث الشراكة من أجل مواجهة التأقلم المناخي، والانتقال نحو البيئة المستدامة على أساس من الأولويات المشتركة.

واليوم الثاني مخصص لمنتدى الأعمال بين الولايات المتحدة وإفريقيا، وهو ويوم كامل من الفرص للشركات الأفريقية والأمريكية للالتقاء واللقاء مع وفود من القارة.

اما اليوم الثالث هو يوم القادة، بمشاركة الرئيس بايدن ورؤساء الوفود ورؤساء دول القارة من خلال خمس جلسات تتناول "أفريقيا ذات الحوكمة الرشيدة والديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة ودولة القانون"، و"أفريقيا تتمتع بالسلام والأمن"، و"إفريقيا المزدهرة القائمة على النمو الشامل والتنمية المستدامة" و"الشراكة متعددة الأطراف مع أفريقيا لمواجهة التحديات العالمية"، و"تعزيز الأمن الغذائي والنظم الغذائية الصامدة".