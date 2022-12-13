شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مكاتب التموين على مستوى الجمهورية فى استقبال طلبات إضافة المواليد على بطاقات التموين لأربعة فئات من أصحاب البطاقات التموينية في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على هؤلاء الأسر والفئات هى، مستحقي معاش تكافل وكرامة وحاملو كارت الخدمات المتكاملة ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي وأبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة، على ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات.

وتضمن قرار وزارة التموين، أن يقوم المكتب التمويني بتجميع هذه الطلبات و المستندات وإرسالها إلى مديريات التموين، ومرفق بها كشوف معتمدة cd على ألا تزيد البطاقة عن 4 أفراد، موضح بها الآتي: اسم صاحب البطاقة، الرقم القومى، رقم البطاقة التموينية، عدد أفراد البطاقة، والأفراد المراد إضافتهم وأرقامهم القومية"، حيث ترسل هذه الطلبات والكشوف والمستندات مرفق بها cd أسبوعيا عن طريق مدير المديرية التموينية لديوان عام الوزارة.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أكدت على أنه نظراً لزيادة عدد المترددين على مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة لتقديم طلبات إضافة مواليد للفئات الأكثر احتياجاً وتيسيرا على المواطنين يتم التنبيه على مديريات التموين، بإخطار مكاتب التموين التابعة لها باستلام الطلبات من المواطنين، والتي ينطبق عليهم القواعد.