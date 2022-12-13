شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتفقد تطوير كوبرى دمياط التاريخى "جسر الحضارة"..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط أعمال تطوير كوبرى دمياط التاريخى "جسر الحضارة"، وذلك خلال جولتهما التى أجراها اليوم بعدد من المناطق بمدينة دمياط، حيث اطلعا على ما يجرى من أعمال لصيانة جسم الكوبرى ومعالجته وعزله ضد العوامل الجوية وتجهيزه بالأساسيات المطلوبة والأنظمة الحديثة هذا إلى جانب إعادة تأهيل الساحة المقابلة للكوبرى لتتضمن مقاعد ومسرح ومنطقة للانشطة المختلفة.

وأشاد اللواء هشام آمنة بما يحققه هذا المشروع من أهداف تأتى فى إطار خطة الدولة بالاهتمام بالمعالم الأثرية باعتبارها محور ذى أهمية وثيقة يساهم فى تعزيز الاقتصادات المحلية، كما ثمن وزير التنمية المحلية جهود المحافظة بالتعاون مع الشركة لإعادة تأهيل الكوبرى وتطويره لاستعادة مكانته التاريخية و الثقافية .

ومن جانبها، أشارت محافظ دمياط، إلى أن المحافظة قد سعت منذ سنوات لتطوير الكوبرى واستعادة دوره البارز الذى حققه بعد نقله عام 2007 بتخطيط علمى دقيق وملحمة هندسية رائعة قدمها الدكتور محمد فتحى البرادعي وزير الإسكان و محافظ دمياط الأسبق، لافتة إلى أن الكوبرى أُطلق عليه جسر الحضارة كان يُعد منارة ثقافية ومركزا لعرض ألوان الفنون ،قبل أن يتعرض للاهمال والأعمال التخريبية خلال أحداث ثورة يناير 2011.

وأضافت الدكتورة منال عوض أنه مع دخول الكوبرى عداد الآثار الإسلامية والقبطية طبقًا لما ورد بقرار وزارة الآثار رقم 35 لسنة 2013، باتت أهمية إيجاد آلية محددة لإعادة تطويره حتمية، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات، لتنفيذ تلك الأعمال بمشاركة مجتمعية من الشركة، مشيرة إلى أنه تم إعداد الدراسات المطلوبة ووضع خطة مشتركة لإعادة تأهيل الكوبرى واستعادة مكانته الثقافية والحضارية وتعظيم الاستفادة من الأثر واستغلاله فى تنفيذ مشروع متكامل يعود بالنفع على المحافظة بما يساهم فى تنشيط السياحة وترويجها وتحقيق التنمية بهذا الملف وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وأجهزة الدولة.