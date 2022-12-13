10 صور ترصد حجم التطوير بطريق مدخل المنطقة الآثرية فى البدرشين

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القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" 10 صور ترصد حجم التطوير الذي يشهده طريق مدخل المنطقة الأثرية بسقارة، أحد أهم المحاور المرورية التى يجرى تطويرها ورفع كفاءتها بمركز ومدينة البدرشين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

يشهد الطريق من خلال مديرية الطرق أعمال توسعة ورصف، بداية من منطقة مثلثة سقارة إلى مدخل المنطقة الأثرية، بطول 2.5كم، تستهدف توسعة الطريق ليصل عرضه إلى 16م بدلا من 8م.

وتشمل أعمال التطوير، توسعة ورصف الطريق وتدعيمه بأعمدة إنارة وأرصفة مشاة وكاميرات مراقبة، ليضاف إلى المحاور المرورية المطورة بالمركز، خاصة وأنه يعد محورا حيويا لسكان مركز البدرشين، وبوابة عبور الأفواج السياحية إلى المنطقة الآثرية بالمدينة.

أعمال التطوير بطريق مدخل المنطقة الأثرية في البدرشين