شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصرية – يونانية لبحث التعاون فى مشروعات الربط الكهربائى بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير عمر عامر، سفير مصر فى أثينا، معKonstantinos Gkioulekas رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطنى بالبرلمان اليونانى، حيث أشاد رئيس اللجنة بالمستوى الرفيع الذى وصلت اليه العلاقات بين مصر واليونان، والمكانة الخاصة التى تتمتع بها مصر لدى اليونان، وخصوصية العلاقات التى تجمع بين شعبى البلدين.

كما تم مناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك لاستشراف آفاق جديدة للتعاون خاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات الربط الكهربائى.

كما تم الاتفاق على تنشيط الشق البرلمانى فى العلاقات بين مصر واليونان وذلك عبر تبادل الزيارات البرلمانية خلال الفترة القادمة، وبما يسمح بتنسيق المواقف والرؤى تجاه التحديات المشتركة التى تواجه البلدين بما يدعم الأمن والاستقرار الاقليمي.