شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية بالوادى الجديد لتدريب الشباب فى مجال الطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد دورة تدريبية لشباب الخريجين على مهنة الطاقة الشمسية بمركز التدريب المهني بالخارجة، وذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة الاهتمام بتدريب الشباب والخروج من التدريب النمطي، والتدريب من أجل التشغيل والتأهيل لسوق العمل.

وقال أحمد حسن طليب مدير المديرية، إنه تم تنفيذ تدريبا عمليا في مواقع العمل لتطوير مهارات المتدربين واكسابهم الخبرات اللازمة للإلتحاق بسوق العمل، مشيرا إلى اهتمام المحافظة باستخدام الطاقة الشمسية في المشروعات القومية التي تقام على أرض المحافظة، مما يسهم في توفير فرص العمل اللازمة لخريجي الدورات التدريبية.