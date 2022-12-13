شكرا لقرائتكم خبر عن محمود التميمى يكرم وائل السمرى ويهدى حملة "لن يضيع" مقتنيات نور الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى والشاعر وائل السمرى رئيس التحرير التنفذي لـ"الخليج 365"، إن ما عثر عليه من تراث الفنان القدير سمير صبرى لا يتعدى الـ 5% للأسف الشديد.

جاء ذلك خلال الحفل التكريمى الذي أقامه بيت المعمار المصرى، ضمن سلسلة "أرواح المدينة" لتكريم الشاعر والكاتب وائل السمرى رئيس التحرير التنفيذي لـ"الخليج 365"، على دوره الكبير في حماية تراث الفنان الراحل سمير صبري، وإطلاق حملة "لن يضيع" لحماية تراث رموز مصر، وأداره الإعلامي محمود التميمي.

وناشد محمود التميمى، جمهور الندوة ممن تضامنوا مع مبادرة "لن يضيع" بإبداء كافة الآراء والمقترحات لمناقشتها، مؤكدا على أن هذا التراث الذى نجده في المكتبات الضائعة هو حق الشعب المصرى، الذي يحق له أن يعرف تاريخ وطنه.

وفاجأ الإعلامى محمود التميمى، الكاتب الصحفي وائل السمرى، بأن التكريم الذى أعده له، هو إهدائه بعض المقتنيات الخاصة بالفنان الكبير الراحل نور الشريف، لتكون ضمن مبادرة "لن يضيع".

وعلق وائل السمرى على هذا الإهداء والتكريم بأنه أروع تكريم، لافتا إلى إن ما وجده من تراث سمير صبري لا يتعدى نسبة الـ5% للأسف الشديد، وهى مأساة متكررة يتعرض لها رموز مصر، وللأسف لا توجد لدينا مؤسسة ترعى وتحافظ على هذا التراث.

وأضاف، منذ إطلاق المبادرة تم عقد لقاءات مع الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، لمناقشة مقترح إنشاء متحف الخالدين، وهو متحف للحفاظ على رموز مصر، وليس الفنانين فقط.

وأشار وائل السمرى، إلى أنه قبل اكتشاف تراث سمير صبرى، كان قد وجد مكتبة زكي نجيب محمود بنفس الطريقة، ولهذا فإن حملة "لن يضيع" تستهدف الحفاظ على رموز مصر في كافة المجالات.

يذكر أن سلسلة "أرواح في المدينة" تقام في إطار التعاون بين مشروع القاهرة عنواني وصالون العمارة والسينما، الذي ينظمه بيت المعمار المصري برئاسة الدكتورة هبة صفي الدين.