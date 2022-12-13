شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 6 مايو بدء امتحانات الترم الثانى للنقل.. و27 لشهادة الدبلومات 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، موضحة أنها تبدأ من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، على أن تكون مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتاباً دورياً للمديريات التعليمية، بمراعاة مواعيد الإجازات والأعياد الدينية والقومية خلال أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنظيم العمل، واستقرار أعمال امتحانات النقل والشهادة الإعدادية علي مستوي محافظات الجمهورية، على أن يتم الالتزام بمراعاة مواعيد الإجازات والأعياد الدينية والقومية في أعداد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول.