شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إنتاج أدوية الأورام فى مصر بنصف سعر المستورد خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة اكديما التابعة لوزارة الصحة، إن هناك خطة لإنتاج 76 مستحضرا من الأدوية عالية القيمة، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف أيضا إنتاج علاج الأورام في النصف الأول من 2023.

وأضافت رئيس مجلس إدارة اكديما التابعة لوزارة الصحة، في مداخلة للتليفزيون المصري، أنه سيتم توطين أدوية منع الحملة بشكل كامل، مبينة أن إنتاج الأدوية محليا من شأنه تقليل الفاتورة الاستيرادية واستيعاب خريجي الصيدلة والعلوم وتوفير الدواء في وقته بقيمة أقل بنسبة 50 % من نظيره المستورد.

وأشارت "غراب" إلى أن التصنيع المحلى المستهدف يكون عبر شراكة أجنبية في نقل التكنولوجيا من أمريكا وفرنسا، بخطوط إنتاج وبطاقات عالية طبقا لمعايير صناعة هذا النوع من الأدوية لضمان سلامة المنتج، مشددة على أن الدواء المصري مشهود له بالجودة والكفاءة العالية، كاشفة عن أن 90 % من الادوية يتم توفيرها محليا بقيمة 48 مليار جنيه شهريا، مضيفة: " سيتم تصنيع جميع الأدوية في مصر بنهاية 2024.