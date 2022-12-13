الطاقة الذرية تفتتح وحدة لقياس الاقتباس العلمى بأنشاص لدعم العلماء المصريين

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القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولى والدكتور عماد الدين حسن برعي رئيس مركز المعامل الحارة بأنشاص وحدة الاقتباس العلمى plagiarism unit بمركز المعامل الحارة لخدمة الباحثين والعلماء المصريين على مستوى الهيئة وخارجها ويشرف على الوحدة الدكتور ياسر النادى و الدكتور مصطفى حامد و شاهيناز عبداللطيف و سارة سيد احمد.

وأوضحت هيئة الطاقة الذرية فى بيان لها اليوم، أن الاقتباس في البحث العلمي يُعرَّف بأنه: "نقل بعض النصوص عن الآخرين بشكل مباشر أو غير مباشر؛ من أجل التأكيد على فكرة مُعيَّنة أو نقدها نقدًا موضوعيًّا، والوصول إلى الجديد في التخصص ذاته"، وعرَّف البعض الاقتباس في البحث العلمي بتعريف موجز بأنه: "التَّزوُّد بالمادة العلمية من مصادرها الأصلية"، ويجدر الإشارة بأن درجة الاقتباس العلمي هو نظام علمي يتم استخدامه لكشف نسبة الاقتباس التي يمكن أن يستخدمها الباحثين او العلماء في أي بحث علمي.

ويوجد العديد من شروط وضوابط الاقتباس في البحث العلمي التي يجب أن يضعها الباحث العلمي في عين الاعتبار، ومن أهمها أن تكون الاقتباسات التي يسوقها الباحث في بحثه أو رسالته، مُعبِّرةً عن المعنى الأصلي، سواء تم نقله بشكل نصي مباشر أو غير مباشر، مع الإشارة إلى كاتب أو مؤلف المصدر، سواء في مضمون البحث أو في القائمة النهائية للمراجع.

وسوف تقدم وحدة الاقتباس هذه الخدمة العلمية مجاناً لجميع العلماء والباحثين المصريين خاصة أنها من أحد شروط ومتطلبات إعداد رسائل الماجستير و الدكتوراه في الجامعات المصرية، كما أن قياس نسبة الاقتباس في الأبحاث العلمية هي أحد متطلبات الحصول على درجات الترقية للدرجات الأعلى لأعضاء هيئة التدريس "درجة استاذ مساعد - درجة استاذ" وكذلك هي من متطلبات التقدم للجوائز العلمية المختلفة مثل جوائز الدولة التشجيعية أو التقديرية وكذلك النشر العلمي الداخلي أو الدولي.

وقال الدكتور عماد حسن البرعي رئيس مركز المعامل الحارة بأن الوحدة سوف تسعى جاهدة لخدمة جميع الباحثين المصريين وسوف توفر ايضاً هذه الخدمة عن طريق البريد الالكتروني لتسهيل التواصل مع الباحثين والعلماء المصريين في جميع الجامعات ومراكز البحوث المصرية.