شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: 15 شركة حصلت على موافقة للعمل فى مجال المخلفات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أهمية الاستثمار فى مجال المخلفات الالكترونية، وأن السوق المصرية قبل عام 2018 لم يكن موجود بها سوى شركة واحدة رسمية، تعمل في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية، وعلى مدار الأعوام الماضية تحول العديد فى القطاع غير الرسمى، خاصة بعد توفيق أوضاعهم لإنشاء مصانع مرتبطة بهذا المجال، حتى وصل عدد الشركات الحاصلة على موافقات للعمل في المخلفات الإلكترونية حوالى 15 شركة.

وأوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أهمية دعم العاملين في مجال المخلفات الإلكترونية، ليتمكنوا من عمالة بقطاع غير رسمي لأصحاب صناعة حقيقية، وأنه مع زيادة الوعي بفرص المشاركة والاستثمار، وتطوير العمل والتشريعات والقوانين الخاصة بالمخلفات الإلكترونية سيكون هناك فرص واعدة للاستثمار فى مجال المخلفات بشكل عام والمخلفات الإلكترونية بشكل خاص.

جدير بالذكر، أن وزيرة البيئة، بداية هذا الأسبوع عقدت اجتماع للعاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، لمناقشة التحديات والأوضاع الراهنة وتطوير سير العمل بحضور الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات .