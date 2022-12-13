شكرا لقرائتكم خبر عن 94% من القراء يؤيدون شن حملات لضبط الكيانات الوهمية لتسفير راغبى الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب شن حملات ضبط الكيانات الوهمية لتسفير راغبى الدراسة في الخارج، أيد غالبية القراء مطالب شن حملات ضبط الكيانات الوهمية لتسفير راغبى الدراسة في الخارج.

وأيد 94% من القراء مطالب شن حملات ضبط الكيانات الوهمية لتسفير راغبى الدراسة في الخارج، بينما عارض 6% من القراء مطالب شن حملات ضبط الكيانات الوهمية لتسفير راغبى الدراسة في الخارج.