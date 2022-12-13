شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. تفاصيل مد خط المترو من المرج إلى شبين القناطر و 14محطة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مشروع مد وصلة مترو الخط الأول لمدينة شبين القناطر من التنفيذ، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم لوضع الدراسات الخاصة بالمشروع.

وفى النقاط التالية نوضح كل التفاصيل عن مشروع مد خط مترو الانفاق لشبين القناطر بالقليوبية.

1. مد خط المترو الأول من المرج لمدينة شبين القناطر.

2. طول الوصلة الجديدة 19 كم و14عدد المحطات محطة.

3. عمل دراسة جدوى من خلال مكتب استشارات أسبانى مدتها 6 شهور.

4. دراسة الجدوى الإقتصادية والتقييم الأولي للأثر البيئي ‏والاجتماعى ودراسة تأثير امتداد الخط الأول على ‏خصائص التشغيل، ومستندات المواصفات الفنية ‏الأولية.

5. امتداد خط المترو من المرج لشبين القناطر بديل لخط سكة حديد "23يوليو - شبين القناطر".

6. ‏مسار الوصلة الجديد سطحى بالكامل باستثناء مناطق التقاطعات المرورية .

7. المشروع يهدف الى التوسع فى استخدام وسائل النقل السككى بالجر الكهربائى.

8. المكتب الاستشارى ‏سيقوم بتقديم المستندات المطلوبة لطلب ‏منحة لا ترد من الحكومة الإسبانية تحت مظلة ‏FIEM ‎‏ بدعم من الهيئة‏.

9. بناء على المنحة ‏سيتم بدء الاتفاقية بشروط مقبولة للطرفين .

10. الخط الأول لمترو الأنفاق هو العمود الفقرى لشبكة مترو الأنفاق .

11. الخط الأول للمترو هو أول خط مترو تم تنفيذه فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ويعمل منذ 40 عام .

12. ينقل الخط الأول حوالى 1 مليون راكباً يومياً .