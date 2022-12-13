شكرا لقرائتكم خبر عن محاور عملاقة..مشروعات غيّرت شكل الإسكندرية فى الجمهورية الجديدة "التفاصيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الإسكندرية، طفرة إنشائية كبيرة فى المشروعات التنموية العملاقة خلال الفترة الماضية من تطوير الطرق والكباري ومحاور رئيسية للقضاء علي الزحام المرورى وتسهيل خدمات النقل بمينائي الإسكندرية والدخيلة وأبو قير.

ـ محور المشير فؤاد أبو ذكرى يضم 18 كوبرى.

يعد طريق محور التعمير الذى يحمل اسم محور المشير فخرى أبو ذكرى، أحد الطرق الهامة والرئيسية يبلغ طوله 35 كيلو متر ويربط بين منطقة القبارى غرب الإسكندرية وسيدى كرير المطار وبرج العرب غربى المحافظة، افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام كإنجاز غير عادى، ولم تدخر الدولة جهدا من أجل إنجاز المشروع فى الوقت المحدد له وبأعلى جودة ممكنة.

ويضم محور المشير فؤاد أبو ذكرى، إنشاء 18 كوبرى بطول 18 كيلو مترا، ويشمل مشروع المحور تركيب 800 عمود إنارة بارتفاع 25 مترا بأحدث التقنية الحديثة ديما سستم، تعمل على حسب الكثافة المرورية لتوفير الطاقة، وكذلك تركيب 1500 عمود إنارة بطول 10.5 مترا وشبكة كهرباء جديدة بطول 40 ألف مترا على طول طريق محور المشير فؤاد أبو ذكرى الجديد بالإسكندرية.

ـ كوبرى 54 شريان غرب الإسكندرية.

يعتبر مشروع إنشاء كوبرى 54، من أهم المشروعات التى تعمل على إنشائها هيئة ميناء الإسكندرية لحل الأزمة المرورية وتكدس سيارات النقل التى تخرج من الميناء إلى الطرق الرئيسية والتى قد تتسبب فى حوادث وزحام مرورى شديد، وتبدأ غرب الإسكندرية وهى وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 (كوبري 54) والذي يبلغ طوله 2.30 كم وعرضه 17.6 متر.



ـ كوبري 45 كورنيش الإسكندرية.

مشروع إنشاء نفق وكبارى شارع 45 بطريق الكورنيش، نقلة حضارية على كورنيش الإسكندرية ليس فقط فى المظهر الجمالى والحضارى، بل يساهم أيضا فى حل الأزمة المرورية على كورنيش الإسكندرية خاصة فى فصل الصيف، الذى تزدحم فيه لاستقبالها آلاف المصطافين سنويا.

ويتكون مشروع كوبري 45 من نفق يبدأ من شارع السادات بعرض 19 مترا، عبارة عن 3 حارات للدخول و3 حارات للخروج بطول 150 مترا تقريبا مفتوح من الأعلى و يستمر النفق أسفل طريق الجيش بعرض 3 حارات دخول و3 حارات خروج بطول 60 مترا بارتفاع 6 أمتار وعرض 24 مترا وكذلك نفق من جهة يمين ونفق من جهة يسار للمشاة بعرض 2 وربع متر وارتفاع 3 أمتار.

ينتهى الكوبري من جهة البحر بالدوران ناحية اليسار بعدد 2 كوبرى عبارة عن 3 حارات للخروج و3 حارات للدخول لكل منهما ، ويتم انفصالهما عن بعضهم البعض علي مسافة بعد انتهاء الحارات بطول 200 متر تقريبا، والخروج من النفق بطول 120 مترا تقريبا، ويتضمن المشروع ممشى (كوبرى) على طريق الكورنيش موازى للبحر والكوبرى بطول 250 مترا تقريبا وعرض 6 أمتار وارتفاع من 6 إلى 8 أمتار عن سطح البحر.



ـ محور أبو قير بالإسكندرية.

محور أبو قير من أهم الشرايين المرورية الجديدة، حيث يبلغ طوله 21 كيلو متراً، ففى الوقت الذى بدأت فيه شركات الشحن والتفريغ بالاهتمام بميناء أبو قير كأحد أهم الموانئ بالإسكندرية، وكذلك ربط محور أبوقير بطريق محور المحمودية والطريق الدولى الساحلي ، وذلك لتخفيف الضغط علي شرق محافظة الإسكندرية، وخاصة مناطق أبو قير والمعمورة البلد.



الطريق الساحلي



كوبري 45



كوبري 54 غرب



محور أبوقير



محور المشير فؤاد ابو ذكري



