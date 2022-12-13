شكرا لقرائتكم خبر عن بهذه الخطوات حوّل عداد الكهرباء الكودى إلى "قانونى".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لكل مواطن انتهى من إجراءات التصالح مع المحليات وتركيب عداد كهرباء كودى، أن يحول هذا العداد إلى عداد قانونى يحمل اسم صاحب الوحدة التى تم توصيل التيار الكهربائى لها بدلا من الرقم الكودى، وذلك باتباع هذه الخطوات:

1- تقديم جواب التصالح مع المحليات وفقا لقانون مخالفات البناء لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

2- صورة من البطاقة الشخصية.

3- صورة من عقد ملكية الوحدة.

4- العقد المبرم بين المشترك و شركة توزيع الكهرباء الخاص بالعداد الكودى.

5- تقديم طلب بشركة التوزيع مرفق به المستندات المطلوبه بتحويل عداد الكهرباء الكودى إلى قانونى بعد إنهاء إجراءات التصالح.

6- تحويل العداد الكودى لقانونى لا يتطلب اى مصاريف ماليه إضافية.

7- تغير العداد الكودى لقانونى لا يحتاج لتغيير العداد مرة أخرى لأنه عداد مسبوق الدفع.