شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. آخر موعد للتقدم لمسابقة عضو هيئة التدريس المتميز بتربية حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل كلية التربية بجامعة حلوان، فتح باب التقدم لمسابقة عضو هيئة التدريس المتميز، فى إطار الحرص على الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعى بكافة عناصرها، والعمل على تشجيع روح التنافس والتميز العلمي ، ومن المقرر أن يغلق باب التسجيل يوم الخميس المقبل 15 ديسمبر الجارى.

وتتمثل شروط التقدم للجائزة :

1- يحق التقدم للجائزة لجميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية الموجودين على رأس العمل ، والممارسون لعملهم خلال آخر عام دراسي.

2- الانتظام في حضور اجتماعات وفعاليات القسم العلمي التابع له المتقدم.

3- حضور اللقاءات والسيمينارات العامة بالكلية.

4- الالتزام بحضور اجتماعات اللجان المشارك فيها ، وإنجاز المهام المكلف بها.

5- ألا تزيد نسبة الغياب في البنود السابقة عن 20 % ، وتكون بعذر مقبول.

6- المشاركة في أعمال الامتحانات والكنترولات بفاعلية.

7- الانتظام في تسليم تقرير المقرر إلى وحدة ضمان الجودة في نهاية كل فصل دراسي.

8- الالتزام بالساعات التدريسية والمكتبية طبقاً للجدول الأسبوعي.

9- ألا يكون قد صدر بحق المتقدم للجائزة إحدى العقوبات التأديبية الواردة في قانون تنظيم الجامعات.