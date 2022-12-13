شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مركز القديسة فيرينا لتدريب التمريض بالكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر مركز القديسة فيرينا لتدريب الأطباء أحد المراكز الطبية الهامة فى الكنيسة الأرثوذكسية، فهو مشروع يقدم دورات تدريبية على مبادئ التمريض والرعاية الطبية والصحية لكبار السن.

ويهدف المركز إلى المساهمة فى نشر الوعى الصحى والثقافى بالمجتمع المحلى، وتدريب الشباب من الجسنين وتأهيلهم لسوق العمل، وكذلك المشاركة فى القضاء على البطالة وخلق فرص عمل جديدة للشباب والفتيات، والمشاركة فى سد احتياج المجتمع المحلى الى التمريض و مقدمى الرعاية لكبار السن.

ومن أبرز الفئات المستهدفة فى المركز الشباب والفتيات من سن 18 الى سن 45 من ضواحى القاهرة والأقاليم، وليس لديهم عمل ويريدون العمل فى مجال الخدمة التمريضية والرعاية الصحية لكبار السن.

ويقدم المركز دورة تدريبية على مبادئ التمريض والرعاية الصحية (دورة صباحية لسكان ضواحي القاهرة الكبرى)، ودورة تدريبية على مبادئ التمريض و الرعاية الصحية (دورة مكثفة صباحية ومسائية لسكان الأقاليم)، ودورة تدريبية على الرعاية التمريضية و الصحية لكبار السن (للعمل بدور المسنين أو رعايتهم المنزل).

محاضرات نظرية (الكتب الدراسية مجاناً).

تدريب عملى على منيكان طبى فى معمل المركز.

تدريب عملى فى العيادات والمستشفيات ودور المسنين.

صرف بدل انتقال للمقيمين فى أماكن بعيدة.

مبيت للإقامة الكاملة للمتدربين من الإقاليم.

تأمين طبى طوال فترة التدريب.

تطعيم المتدربات ضد الأمراض التى قد يتعرض لها العاملون بالوسط الطبى.

تقديم وجبات غذائية.

رحلات دينية و ترفيهية.

الدراسة وجميع المميزات السابقة مجانية تماماً

صرف مكافأة مالية شهرياً بشرط الانتظام فى الحضور والأداء الجيد فى الامتحانات الدورية.

الشهادات التى يحصل عليها المتدريب بالمركز

شهادة مركز ڤيرينا للتدريب.

شهادة الأسعافات الأولية من هيئة الهلال الأحمر.

شهادة أساسيات رعاية المسنين من كلية الطب جامعة عين شمس.

حفل تخرج مركز القديسة فيرينا للتدريب يوم 21/9/2021 بمباركة وحضور قداسة البابا تواضروس الثانى

ويوفر المركز فرص عمل للمتدربين فى المستشفيات والمراكز العلاجية والمعامل الطبية والعيادات الخاصة وأيضاً عيادات الأسنان، ودور المسنين ورعاية المسنين بالمنزل.

شروط التقديم

ويفتح باب التقديم بالمركز طوال العام ويقبل المتقدمين من الذكور والإناث مع مراعاة أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 45 سنة، وأن يكون حاصل على مؤهل (متوسط / فوق متوسط / ثانوية عامة / بكالوريوس)، ويجب على المتقدم إجتياز إختبارات القبول.